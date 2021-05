Gesundheit wird beim Kneipp Aktivclub Rankweil großgeschrieben

Nordic Walking wurde vom Verein neu ins Leben gerufen

RANKWEIL. „Bewegung an der frischen Luft zählt zu einem wichtigen Faktor in unserem Leben und ist gerade in Zeiten wie diesen extrem wichtig“, sagt Kneipp Aktiv Club Rankweil Langzeitobmann Karlheinz Frick. Aufgrund der Pandemie hat der mehr als zweihundert Mitglieder zählende Rankweiler Ortsverein nur ein sehr beschränktes Programm anbieten können. Einzig das sehr beliebte Schneeschuhwandern konnte einigemale mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen für die aktiven Mitglieder durchgeführt werden. Jetzt wurde von den beiden ehrenamtlichen Funktionären Karlheinz Frick und Nicole Nachbaur das Nordic Walking ins Leben gerufen. Seit einigen Wochen treffen sich die aktiven Mitglieder und auch Neueinsteiger sind jederzeit gerne willkommenm, jeden Montag ab 15 Uhr mit Treffpunkt im Schrebergarten Seidengarten, zu einer Wanderung von rund eineinhalb Stunden. Derzeit wird in zwei, drei Gruppen mit maximal zehn Menschen die sinnvolle Freizeitbeschäftigung abgehalten. Das Nordic Walking ist für den Rankweiler Club ein Neuanfang um auch die sozialen Kontakte wieder aufleben zu können. Ganzjährige Wanderungen, Gymnastik-Kurse und Aqua-Fit werden sobald als möglich wieder in das Programm aufgenommen. VN-TK