Gesucht: Känguru aus Doppelmayr Zoo ausgebüxt

Ein Känguru ist aus dem Doppelmayr Zoo in Wolfurt abgängig. Das Tier soll schon am Freitag ausgebüxt sein - jedenfalls wurde es laut Social Media-Post bereits in Schwarzach und Bildstein gesichtet.

Am Freitag bemerkten Tierpfleger, dass ein Tier aus dem Känguru-Gehege abgängig ist. Ein Mann soll das Känguru in Schwarzach gesehen haben, wie aus einem Posting hervorgeht. Mittlerweile soll das Tier aber auch schon in Bildstein gesichtet worden sein. Wie der ORF Vorarlberg berichtet, soll man bereits einen Plan haben, wie man den Ausreißer wieder einfangen könnte.

Wanted: Bennett-Känguru

Das Bennett-Känguru kann eine Kopf-Rumpf-Länge von bis zu 105 Zentimetern erreichen. Der Schwanz ist etwa 75 Zentimeter lang und das Tier wiegt in etwa 14 bis 19 Kilogramm. Die Tiere ernähren sich von Kräutern und Gräsern.

©Doppelmayr Zoo