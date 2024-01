Gestohlene Picasso- und Chagall-Gemälde in Keller entdeckt

Die belgische Polizei hat am Dienstag in Antwerpen zwei wertvolle und lang vermisste Gemälde von den weltberühmten Künstlern Pablo Picasso und Marc Chagall in einem Keller in Antwerpen entdeckt.

Die Kunstwerke "Tête" von Picasso und "L'homme en prière" von Chagall, die ursprünglich 2010 aus dem Besitz eines Kunstsammlers in Tel Aviv entwendet wurden, haben einen geschätzten Wert von etwa 827.000 Euro. Diese Entdeckung wurde am Dienstag von den lokalen Behörden bestätigt und die Werke befanden sich noch in gutem Zustand.

Auf diesem Handout-Bild ist das Gemälde „L'homme en prière“ von Marc Chagall zu sehen, das vor vierzehn Jahren aus Israel gestohlen und in Belgien gefunden wurde ©REUTERS / Parquet Of Namur

Polizeiliche Ermittlungen führen zum Erfolg

Die Wiederbeschaffung der Gemälde erfolgte nach Hinweisen, dass ein belgischer Staatsbürger die Gemälde zum Verkauf anbot. Die Polizei von Namur leitete daraufhin Ermittlungen ein, die zur Festnahme des Verdächtigen und zum Fund der Kunstwerke führten.

Auf diesem Handout-Bild ist das Gemälde „Tete“ von Pablo Picasso zu sehen, das vor vierzehn Jahren aus Israel gestohlen und in Belgien gefunden wurde. ©REUTERS / Parquet Of Namur

Weitere Vermisste Kunstgegenstände

Zusätzlich zu den Gemälden wurde bei dem Diebstahl in Tel Aviv Schmuck im Wert von etwa 680.000 Dollar entwendet, der jedoch bislang noch nicht gefunden wurde.