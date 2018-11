"Gespannt, wer die neue Miss wird"

Die Vorarlberger Misswahl naht in großen Schritten. Am 12. April 2019 wird zum 54. Mal die schönste Frau des Landes gekürt.

Am Wochenende nutzten zahlreiche Vorarlbergerinnen im Club Sender in Lustenau die Möglichkeit, sich für das Misswahl-Casting anzumelden. Erstmals luden die VN in Kooperation mit KINKY zum großen Misswahl-Scouting. Die amtierende Miss Daria und Mister Patrik standen den Bewerberinnen Rede und Antwort und informierten über das Casting, das am 30. November bei Russmedia in Schwarzach stattfinden wird.