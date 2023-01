Gesichtsverletzung durch von Lkw stürzende Eisbrocken in Schwarzenberg

Von dem Dach eines Klein-Lkw rutschende Eisbrocken durchschlugen am Dienstagnachmittag die Frontscheibe eines entgegenkommenden Pkw. Dabei zog sich der Lenker Gesichtsverletzungen unbestimmten Grades zu.

Ein Pkw-Lenker fuhr am Dienstagnachmittag gegen 15.07 Uhr in Schwarzenberg auf der Egger Straße (L28) talwärts in Richtung Egg. In einer langgezogenen Linkskurve kam diesem ein weißer Klein-Lkw entgegen, der von seinem Dach größere Eisstücke verlor. Diese fielen auf die Fahrzeugfront des Pkw und schlugen dabei ein circa Handball großes Loch in dessen Windschutzscheibe.