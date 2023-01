Geschmacklos: Kylie & Co. posen in Tierkopf-Kleidern

Einen Mega-Shitstorm erntete Influencer-Prinzessin Kylie Jenner, die jüngste Schwester des Kardashian-Clans. Bei einer Modeschau trug sie stolz ein Kleid mit Löwenkopf.

Um die Entwürfe zu promoten, engagierte das Label für die Modeschauen in Paris absolute Supermodels wie Naomi Campbell (sie trug einen Wolfskopf auf ihrem Kleid) oder Irina Shayk. Die meiste Aufmerksamkeit bekam aber Kylie Jenner: Die Mega-Influencerin und Beauty-Unternehmerin bekam für ihren Auftritt auf dem roten Teppich und im Publikum ebenfalls ein Löwenkopf-Kleid zur Verfügung gestellt.

Freilich kamen die Kleider beim Publikum und in den sozialen Medien nicht allzu gut an: So erntete gerade Kylie einen enormen Shitstorm auf Instagram. "Das ist verstörend. Es sieht aus, als würdest du die Jagd auf diese majestätischen Tiere unterstützen", hieß es etwa - andere User fanden noch weit weniger diplomatische Worte. Schiaparelli-Chefdesigner Daniel Roseberry beruhigte: "Es wurden keine Tiere getötet!" - Die Modelle bestünden aus Styropor und bemalter Seide. Ob das noch hilft?