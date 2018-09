Geschmacklos-Auftritt von Dieter Bohlen

Dieter Bohlen äußert sich in einer Video-Botschaft zum Verschwinden von Daniel Küblböck und schockiert dessen Fans mit seiner Kleiderwahl.

Fans von Daniel Küblböck und Dieter Bohlen sind gleichermaßen schockiert: Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Pop-Titan eine Video-Botschaft in der er sich über den Vorfall auf der AIDAluna äußert. Dabei stellt er sich nicht gerade geschickt an.

Geschmacklos-Pulli

Während des Statements trägt Bohlen einen Pullover mit der Aufschrift “Be One With The Ocean” – “Sei eins mit dem Ozean”, was bei vielen Social Media-Nutzern angesichts des Verschwindens von Küblböck auf hoher See heftige Gefühle auslöst.