Geschichte(n) aus weiblicher Perspektive: Frauenmuseum Hittisau

Das Frauenmuseum Hittisau (FMH) bietet mit über 45 Ausstellungen seit seiner Gründung im Jahr 2000 tiefen Einblick in die kulturelle Schöpfung von Frauen sowie in Frauengeschichte(n). Neben den informativen und unterhaltsamen Wechselausstellungen punktet das Museum mit einem reichen Angebot an Begleitveranstaltungen.

Im Herzen des Bregenzerwaldes liegt ein Ort, der Geschichte aus einer weiblichen Perspektive beleuchtet – das FMH Frauenmuseum Hittisau. Seit zwei Jahrzehnten widmet sich dieses Haus intensiv der Visualisierung und Dokumentation frauenspezifischer Themen.