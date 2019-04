Geschichte und Geschichten von Prinzessinnen

Es ist eine wahre Freude der Adelsexpertin und ehemaligen ORF-Seitenblicke-Reporterin Lisbeth Bischoff zuzuhören, wenn sie von den Geschichten der Adelshäuser aus ganz Europa erzählt. Bei vielen Hochzeiten live vor Ort und hautnah dran an den Prinzen und Prinzessinnen.

“Märchen oder Albtraum” – die Frage war sehr rasch beantwortet. In den seltensten Fällen handelt sich um Liebesheiraten und die Prinzessinnen stehen unter enormen Druck oder ist vieles doch vielleicht doch ganz anders ….

Begleitet wurden die royalen Erzählungen in den Räumen von KleinWien (Bücherei und Gemeinschaftsraum) in Doren von Klavierklängen von Elisabeth Metzler-Uhl. Auf jeden Fall ein sehr gelungener und interessanter Abend. Lisbeth Bischoff hat bereits zugesagt in einigen Monaten erneut nach Doren zu kommen. Die Geburt des nächsten royalen Nachwuchs steht ja unmittelbar bevor.