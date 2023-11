Geschichte des Nahostkonflikts - Warum kam es überhaupt soweit?

Der Nahostkonflikt ist eine der langanhaltendsten und komplexesten Auseinandersetzungen der Welt und hat seine Wurzeln im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert.

Eine entscheidende Rolle in der Geschichte des Konflikts spielte die Balfour-Deklaration von 1917, in der Großbritannien die Unterstützung für ein "nationales Heim für das jüdische Volk" in Palästina erklärte. Diese Erklärung legte den Grundstein für die Wiedereinwanderung der Juden und die Gründung des Staates Israel 1948.

Rolle von Großbritannien im Konflikt

Nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches erhielt Großbritannien das Mandat über Palästina. Während dieser Zeit gestaltete Großbritannien die politische und soziale Landschaft in der Region, was zu Spannungen zwischen jüdischen und arabischen Gemeinschaften führte. 1947 übergab Großbritannien die Angelegenheit des Palästinakonflikts an die Vereinten Nationen und später an die UNO. 1947 sollte das Land mit dem UN-Teilungsplan in einen jüdischen und einen arabischen Staat geteilt werden. Das führte zur Gründung des Staates Israel am 14. Mai 1948.