Geschäftsflächen sind verkauft, Mietwohnungen noch zu kaufen

Wohnanlage Hadeldorfstraße ist im Zeitplan, Fertigstellung im September 2020

RANKWEIL. Seit dem Mai letzten Jahres errichtet die Firma Hajek Riedmann Projekt GmbH in der Rankweiler Hadeldorfstraße vier Geschäftsflächen und elf Wohneinheiten. Die Fertigstellung und Übergabe der Geschäfte und Mietwohnungen an die neuen Besitzer erfolgt im September 2020. Der Neubau direkt an der Hauptstraße befindet sich im Zeitplan und es kam zu keinen größeren Verzögerungen. Die vier Geschäftsflächen sind schon vermietet. Die Hälfte der Mietwohnungen sind verkauft. Die Größen der Räumlichkeiten erstrecken sich von 49 Quadratmeter bis 75 Quadratmeter. Es sind zwei-, und drei Zimmerwohnungen verfügbar. „Die Nähe zum Zentrum in der Marktgemeinde Rankweil und der kurze Weg zu wichtiger Infrastruktur ist ein großer Pluspunkt für zukünftige Bewohner in dieser modernen Wohnanlage. Die Räumlichkeiten sind einzigartig und individuell gestaltet“, sagt Sandro Barbisch von der Firma Hajek Riedmann Projekt GmbH in Röthis. Die Wohnungen unterscheiden sich in ihrer Raumaufteilung voneinander und so ist keine wie die andere. VN-TK