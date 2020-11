Geschäftsfläche und Eigentumswohnungen entstehen

Das Wohnprojekt Mühlbach wurde vor wenigen Wochen gestartet

RANKWEIL. Die Aushubarbeiten für das Wohnprojekt Mühlbach Rankweil mit dem Bauträger Wilhelm und Mayer Bau GmbH mit Sitz in Götzis sind schon abgeschlossen. In den nächsten Monaten entstehen in der Rankweiler Räterstraße, Anfang der Langgasse, elf moderne Eigentumswohnungen mit je einer Größe von 52 bis 103 Quadratmetern. Sechs Wohnungen und die Geschäftsfläche im Erdgeschoss mit 67 Quadratmetern können von den Kunden noch erworben werden. Fünf Wohnungen sind schon verkauft. Smartes zentrumsnahes Wohnen, direkt am Mühlbach, das Wohnprojekt im Rankweiler Unterdorf beinhaltet ein Erdgeschoss und zwei Stockwerke. VN-TK