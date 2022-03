"Gerüchte entstanden, welche nicht stimmen"

Die Vorarlberg sind unglaublich engagiert und möchten den Menschen aus der Ukraine helfen. So haben auch zahlreiche ihre Wohnungen für die Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Doch nun sind einige Gerüchte entstanden. Wir haben bei Integrationslandesrat Christian Gantner nachgefragt.

Wenn ich meine Wohnung für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt habe, welche Rechte und Möglichkeiten habe ich? Muss ich auch Haustiere in der Wohnung akzeptieren? Können auch geflüchtete aus anderen Ländern in meiner Wohnung untergebracht werden? Genau diese Fragen haben wir Landesrat Christian Gantner gefragt.

Zu Beginn wird abgeklärt, ob Haustiere erlaubt sind

"Es wurden bereits Familien aus der Ukraine mit ihren Haustieren in privaten Wohnungen untergebracht", erklärt Landesrat Christian Gantner zu beginn des Gespräches. "Wenn wir das Wohnungsnagebot erheben, denn geht sowohl die Caritas, als auch das Land Vorarlberg auf diese Menschen zu. Dann wird direkt zu Beginn abgeklärt, ob Haustiere zugelassen sind", führt der Integrationslandesrat weiter aus. Steht zu diesem Zeitpunkt fest, dass eine Person keine Haustiere in ihrer Wohnung haben möchte, dann würde dies auch auf keinen Fall geschehen. "Das wird auch so im Mietvertrag berücksichtigt."