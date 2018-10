Gerold Riedmann bei "Runde der ChefredakteurInnen"

VN-Chefredakteur Gerold Riedmann sitzt am Donnerstagabend in der "Runde der ChefredakteurInnen".

“Runde der ChefredakteurInnen”

Ein Jahr nach der Nationalratswahl schneidet die ÖVP-FPÖ-Regierung in Umfragen gut ab, trotz umstrittener Reformen wie die Arbeitszeitflexibilisierung. Kanzler Sebastian Kurz kündigt eine Reform im Arbeitsmarktservice an und will bis Jahresende ein neues Pflegekonzept. Die Opposition scheint mit sich selbst beschäftigt, wer vor einem Jahr noch Parteichef war, ist es heute nicht mehr. Im benachbarten Bayern verliert währenddessen die bisher allein regierende CSU bei der Landtagswahl massiv, ebenso die SPD. Die Grünen werden zweitstärkste Kraft. Welche Auswirkungen wird das Wahlergebnis auf die deutsche Bundespolitik haben? Wie steht Österreich ein Jahr nach der Wahl da? Was hat sich durch die türkis-blaue Regierung verändert? Und was wird noch kommen? Darüber diskutieren ORF III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher und Peter Pelinka mit Christian Rainer (Chefredakteur und Herausgeber Profil), Martina Salomon (Chefredakteurin Kurier), Gerold Riedmann (Chefredakteur Vorarlberger Nachrichten), Christian Nusser (Chefredakteur Heute) und Hasnain Kazim (Wien-Korrespondent Der Spiegel).