Gerhard Mangold führt online in die Grundzüge des Malens ein

Die Corona-Zeiten sind vor allem für Kunstschaffende alles andere als einfach. Der Hörbranzer Künstler Gerhard Mangold machte aus der Not eine Tugend und bietet einen Malkurs im Internet an.

Gerhard Mangold (Jg. 1952), darf getrost als Multitalent bezeichnet werden. Auf Wunsch der Eltern erlernte er das Handwerk eines TV-Technikers, um eventuell einmal das elterliche TV- und Elektrofachgeschäft übernehmen zu können. Allerdings zog es ihn immer mehr zum Ausleben seiner musischen Seite hin. Diese lebte er aus mit dem Erlernen des perfekten Akkordeonspiels als Musiker und Sänger bei „Mangold 3“und beim perfektionieren seiner heimlichen Leidenschaft, der Malerei. Sein künstlerisches Rüstzeug holte er sich über zehn Jahre lang an der Sommerakademie in Bruneck. Claus Pack und Heribert Mader zählten zu seinen Professoren. Längst zählt Mangold bei uns im Land zu den Arrivierten, den Künstlern, deren Werke nachgefragt sind. Seine Aufmerksamkeit gilt Natur und Mensch, vor allem den vermeintlichen Kleinigkeiten des Lebens, die mehr aussagen, als große Auftritte. Sein Gespür für Farbe, Motive und Bildaufbau, sein künstlerisches Empfinden machen ihn zum bestechenden Aquarellisten. Davon zeugt nicht zuletzt die 2010 erhaltene Auszeichnung des Aquarellwettbewerbs „Die Meister von Morgen“ des Wiener Leopoldmusuems.

Seit über 20 Jahren gibt Gerhard Mangold sein Wissen in gemeinsam mit der Farbenlaube Mathis entwickelten Kursen weiter. Der sympathische Tausendsassa gesteht: „Es ist nicht einfach, in diesen Corona-Zeiten als Künstler über die Runden zu kommen. Da ich jedoch nicht zum Jammern geboren bin, überlegte ich, wie ich aus derzeit eher brotloser Kunst positives schaffen kann. So kam ich auf den Online-Malkurs.“ Und der fand bereits viele Interessierte aus fast der ganzen Welt, die bei ihm nun via Bildschirm die Grundlagen des Zeichnens und Malens erlernen können.