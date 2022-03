Gerhard Mangold: Facettenreich

Ausstellung des Hörbranzer Künstlers in der Galerie 9und20

Seit dem 25. Februar sind die neusten und eindrucksvollen Arbeiten von Gerhard Mangold in der Bregenzer Kirchstraße 29, übrigens im kleinsten Haus Europas, zu sehen. Zu den Öffnungszeiten (Donnerstag, Freitag 16 bis 19 Uhr und Samstag, Sonntag 11 bis 15 Uhr) ist der Künstler jeweils selbst in der Galerie 9und20 anwesend und man kann mit Gerhard Mangold in ein persönliches Gespräch kommen. Diese Gelegenheit nutzten neben vielen anderen auch das politische Führungsteam aus Hörbranz, Andreas Kresser (Bürgermeister Hörbranz) und Stefan Fischnaller (Vizebürgermeister Hörbranz) für einen Rundgang durch das künstlerische Schaffen von Gerhard Mangold.

Menschen in reduzierter und abstrakter Form, Bilder aus einer alten Werkstatt die als Sinnbild der Vergänglichkeit stehen, Personen in Tätigkeiten, eine Wand mit italienischen Motiven, Landschaften im Bodenseeraum, aus Bregenz und natürlich aus der Heimatgemeinde Hörbranz bilden die verschiedenen Facetten, die Gerhard Mangold in seinen Arbeiten in der Bregenzer Ausstellung zeigt. Im Untergeschoss der Galerie finden die Kunstinteressierten Aktzeichnungen in Tusche und Aquarell. Weitere Zeichnungen und Skizzen zeigen die umfangreiche und eindrückliche Arbeitsweise Mangolds. Wer sich die Zeit nimmt und die Bilder intensiv betrachtet, kann aus den Bildern den Tageszustand des Künstlers erkennen. Einmal detailverliebt und manchmal, als ob Gerhard Mangold von einer inneren Unruhe getrieben wird. Gerhard Mangold über seine eigenen Bilder: „Das Zeichnen ist die Basis meiner gesamten künstlerischen Arbeit“. Wer die Ausstellung besucht und die Möglichkeit hat, sich durch den Künstler selbst durch die Galerie führen zu lassen, sollte die Gelegenheit nutzen. Wo sonst erfährt man was ein abgebrochener Ast mit Aktzeichnungen zu tun hat, was der Schärfenunterschied zwischen einem Foto oder einem gemalten Bild ausmacht oder wie sich der Gemütszustand des Malers auf das Ergebnis auswirkt.

Der leidenschaftliche Künstler Gerhard Mangold, der seit rund 40 Jahren als Aquarellist und Zeichner tätig ist, gibt mit seiner Ausstellung „Facettenreich“ tiefe und beeindruckende Einblicke in sein Schaffen und macht den Besuch der Ausstellung zu einem besonderen Kunsterlebnis. Facettenreich kann noch bis zum 16.April zu den obengenannten Öffnungszeiten besucht und genossen werden.