Gerhard Drexel präsentiert sein neues Buch

Spar-Aufsichtsratspräsident Gerhard Drexel spricht sich in einem neuen Buch gegen Ellbogen-Kapitalismus und geistbefreiten, technokratisch-sterilen Führungsstil aus.

Künftig würden nur noch „spirituelle“ Manager Erfolg haben, schreibt er in seinem neuen Buch „Auf den Spirit kommt es an – Mit Herz und Hirn zur Nummer 1“.

Buchpräsentation

Gemeinsam mit VN und Das Buch stellt Gerhard Drexel am Dienstag, den 4. Oktober um 19 Uhr bei Russmedia, Gutenbergstraße 1, in 6858 Schwarzach sein neues Buch vor.

Das Buch

Gerhard Drexel, Aufsichtsratspräsident von Spar Österreich, erzählt, wie das Unternehmen nach jahrelanger Aufholjagd Nummer 1 des österreichischen Lebensmittelhandels wurde. Er entwirft ein modernes Gegenmodell zum geistbefreiten, technokratisch-sterilen Führungsstil und zeigt, wie sich mit dem richtigen Spirit Mitarbeiter für den Weg zur Marktführerschaft motivieren lassen. Unternehmen sind in Drexels Modell wieder für Menschen da, statt umgekehrt, und genau das macht sie erfolgreich.

Der Autor

Dr. Gerhard Drexel studierte Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten St. Gallen und Innsbruck. Nach Jahren als Berater am Malik Management Zentrum St. Gallen wechselte er 1990 in den Vorstand von Spar Österreich. Als langjähriger CEO gelang es ihm im Jahr 2020, das Unternehmen mit Spirit und Menschlichkeit zum Marktführer im österreichischen Lebensmittelhandel zu machen. Seit 2021 ist Gerhard Drexel Aufsichtsratspräsident von Spar Österreich.