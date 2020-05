Gerdi ist weg, Rossi kommt in die Junkerau

Ex-FC Dornbirn Amateure Trainer Jürgen Rossi übernimmt Traineramt im Bregenzerwald

Die beiden Bregenzerwälder Nachbarschaftsvereine FC Egg und FC Andelsbuch machen eine gemeinsame Sache und werden in der kommenden Saison 2020/2021 mit zwei Mannschaften eine Spielgemeinschaft machen. Die 1b-Truppe SPG Egg/Andelsbuch spielt weiter in der 2. Landesklasse. Mit Jürgen Rossi, der zuletzt drei Jahre die zweite Kampfmannschaft von FC Mohren Dornbirn betreute, wird neuer Coach. Der bisherige Trainer Abdullah Gerdi verlässt die Junkerau. Auch in der 5. Landesklasse Unterland wird die SPG Egg/Andelsbuch 1c spielen.