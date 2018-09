Gerd Berghofer liest in der „Krone“

Einer der besten deutschsprachigen Rezitatoren liest am kommenden Samstag in Hittisau Ernest Hemingway.

Hittisau. Gerd Berghofer gehört im deutschsprachigen Raum zu den begehrtesten Rezitatoren. Er kommt seit zehn Jahren jährlich einmal in den Bregenzerwald. Dieses Jahr liest er am Samstag, 29. September, 20 Uhr in der Krone Hittisau Kurzgeschichten des Abenteurers und Literaten Ernest Hemingway.