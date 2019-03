Gerald Loacker (NEOS) wohnt jetzt in ÖVP-Ministerium

Ab sofort können ausgewählte Amtswege digital erledigt werden, wie zum Beispiel die Beantragung einer Wahlkarte oder auch die An- und Abmeldung des Hauptwohnsitzes. Letzteres nutzte Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker (NEOS) aus Vorarlberg. Er meldete seinen Wohnsitz im Wirtschaftsministerium, um die Schwächen des neuen Systems aufzuzeigen.

Loacker wollte testen, wie sicher die App für digitale Amtswege ist und meldete einen Wohnsitz am Bundesministerium für Digitales und Wirtschaft in Wien an. Die von der Regierung initiierte App nahm die neue Adresse offensichtlich ohne Überprüfung durch einen Beamten oder den Hauseigentümer an, denn sie wurde ohne Probleme angenommen. Nun besitzt der NEOS-Mandatar aus Vorarlberg eine gültige Meldebestätigung für das Ministerium. Das heißt: Das Digitalministerium von Ministerium Margarete Schramböck (ÖVP) ist jetzt offiziell sein neuer Hauptwohnsitz. In der Vergangenheit musste der Vermieter oder Hauseigentümer die Anmeldung des neuen Hauptwohnsitzes bestätigen. Nutzt man die App, kann man offensichtlich auf diese Bestätigung verzichten.