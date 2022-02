Geparkter Landbus geriet in Meiningen in Vollbrand

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag musste die Feuerwehr Meiningen mit schwerem Atemschutz zu einem Einsatz ausrücken.

Am Freitag, den 04.02.2022 gegen 03.05 Uhr geriet ein in Meiningen bei der Bushaltestelle Hadeldorfstraße geparkter, nicht auf Fahrt befindlicher, Linienbus in Brand.