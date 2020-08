Bürgermeisterkandidat Andreas Kresser spricht mit George Nussbaumer

Die Liste TOP – Transparent.Offen.Parteiunabhängig mit Bürgermeisterkandidat Andreas Kresser startet am heutigen Tag – 16 Tage vor der Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl – in den offiziellen Wahlkampf und lässt Bilder sprechen.

„In Coronazeiten ist es sehr schwer, einen bürgernahen Wahlkampf zu führen. Ich möchte, dass die Leute aber dennoch die Möglichkeit haben das TOP-Team und mich kennenzulernen. Dank kreativer Leute in meinem Team, die zudem über großartige Kontakte verfügen, wurde es uns ermöglicht ins Filmstudio zu gehen. Dort haben viele unserer Kandidaten Statements zu ihrer Motivation für deren Kandidatur für TOP abgegeben, die wir fortan täglich veröffentlichen werden.

Eine kleine Sensation ist für mich, dass einer der wohl großartigsten Vorarlberger Künstler, George Nussbaumer , auf die Anfrage von meinem Teamkollegen Thomas Jochum eingewilligt hat, ein Gespräch vor laufender Kamera mit mir zu führen. Normalerweise macht er keine politischen Statements. Aufgrund unserer Parteiunabhängigkeit und unserer Ideologie hat er bei uns aber ohne zu zögern zugesagt, was mich besonders freut. Wir haben uns einfach aufs Sofa gesetzt und losgelegt. Es war für mich ein bereicherndes und lockeres Gespräch mit einem großartigen Gesprächspartner.

Wir haben extra einen YouTube-Kanal eingerichtet, sodass Links zu Videos auch beispielsweise via WhatsApp geteilt werden können. So können wir auch jene erreichen, die nicht in den sozialen Medien aktiv sind.