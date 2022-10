Georg Festetics neuer Sportdirektor beim SCR Altach

Der CASHPOINT SCR Altach verteilt die Aufgaben in der sportlichen Führung zukünftig auf mehrere Schultern.

Acht Jahre lang bei der AS Monaco

Festetics war zwischen 2013 und 2021 acht Saisonen lang für die AS Monaco tätig, wo er zunächst als Assistent des Sportdirektors, Leihspieler-Betreuer und ab 2017 als Head of International Football agierte. Bei den Monegassen arbeitete der 38-jährige gebürtige Kitzbüheler mit namhaften Sportdirektoren wie Luis Campos (aktuell Paris Saint-Germain), Claude Makélélé (FC Chelsea) und zuletzt Michael Emenalo (ehemals FC Chelsea) zusammen.

Breites internationales Netzwerk

Festetics unter anderem als Scout in der D-A-CH-Region, Frankreich und Belgien sowie in Westafrika tätig.

Berührungspunkte mit dem SCRA

Auch mit dem SCR Altach hatte Georg Festetics bereits in der Vergangenheit immer wieder Berührungspunkte. Erstmals vor über 16 Jahren nach dem ersten Bundesligaaufstieg im Sommer 2006: Der damals 22-Jährige war in die Vermittlung des brasilianischen Torjägers und späteren Publikumslieblings Leonardo da Silva nach Altach involviert. Anfang dieses Jahres stellte Festetics den Kontakt zwischen dem SCR Altach und Ludovic Magnin her und war bei dessen Vertragsunterzeichnung in der CASHPOINT Arena vor Ort.