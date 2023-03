Generationswechsel bei Entner-Dach vollzogen

Jasmin Entner, Alexander Entner und Elias Entner übernehmen in dritter Generation nun das Rankweiler Familienunternehmen.

RANKWEIL. Das Familienunternehmen Entner-Dach in der Marktgemeinde Rankweil gehört in dieser Sparte zu den schönsten Betrieben Vorarlbergs und hat sich nicht nur im Ländle, sondern auch in der benachbarten Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein längst einen guten Namen gemacht. Vor einer geraumen Zeit wurde in der Firma Entner-Dach ein Generationswechsel vollzogen. Nach drei Jahrzehnten sehr erfolgreicher Ära übergab Geschäftsführer Joachim Entner das Schmuckstück in jüngere Hände an seine Tochter Jasmin Entner und Sohn Alexander Entner und an Schwiegersohn Elias Entner. Die dritte Generation hielt bei Entner Dach nun Einzug. Damit ist die Fortsetzung vom Familienbetrieb geregelt und es beginnt im Haus Entner eine neue Zeitrechnung. Ein gutes Familienunternehmen lebt von Grundsätzen wie Handschlagqualität, persönlichem Service und einer ganz speziellen Atmosphäre. Auch sechs Jahrzehnte nach der Gründung steht Entner-Dach in Rankweil mehr denn je zu diesen sehr wichtigen Werten. Joachim Entner übernahm die Spenglerei seines Vaters Helmut Entner im Jahr 1994, nachdem die Firma von Seniorchef im Jahr 1964 in einem angemieteten Stickerei-Lokal in Rankweil gegründet wurde. „Das war der mit Abstand beste Schritt in die richtige Richtung“, sagt Firma Entner Spenglerei und Dachdeckerei Alt-Geschäftsführer Joachim Entner zum Neubau und Einzug in die Zentrale nahe der Autobahn-Abfahrt Rankweil. Das Familienunternehmen Entner war der erste Betrieb am Römergrund und setzt neue Impulse. Auf einer Gesamtfläche von rund 3000 Quadratmetern finden 25 Mitarbeiter optimale Voraussetzungen vor um den neuesten Trend in Sachen Spenglerei und Dachdeckerei umzusetzen. Die Spenglerei wurde im Römergrund um den Bereich der Dachdeckerei erweitert und den Arbeitnehmern steht eine moderne Infrastruktur zur Verfügung. Der neue Standort im Römergrund befindet sich in einer zentralen Lage und seit der Übersiedelung vor sechs Jahren konnten etliche neue Kunden für kleinere und größere Aufträge gewonnen werden. Zertifizierungen, Prämierungen in der Lehrlingsausbildung und im Umweltmanagement gehörten für den scheidenden Geschäftsführer Joachim Entner ebenso zur Firmenphilosophie wie höchste Qualität-Standards bei sämtlichen Arbeiten rund um das Dach und die Fassade. Die professionelle Lehrlingsausbildung wurde in den letzten Jahrzehnten mit vielen Erfolgen und Gesamtsiegen bei diversen Bundes- und Landesbewerben belohnt. Der neuen, jungen Führungscrew mit den drei Geschäftsführern Jasmin Entner, Alexander Entner und Elias Entner stehen allerdings neue, riesengroße Herausforderungen bevor, wie beispielsweise der Facharbeitermangel in dieser Sparte, steigende Materialpreise bedingt durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine und die schon zahlreichen Wetterextreme durch den Klimawandel. Aber mit frischem Elan, großer Motivation und neuen Ideen ist die neue Geschäftsführung bereit die Herausforderungen anzunehmen und blicken trotz der nicht gerade einfachen Ausgangslage optimistisch in die Zukunft. Dabei wird Joachim Entner dem neuen Führungstrio weiterhin beratend zur Seite stehen. Erste neue Projekte wurden von der Führungscrew bereits umgesetzt, wie zum Beispiel Verbesserungen der Rahmenbedingungen der Mitarbeiter und die Anschaffung einer neuen Langabkantbank.VN-TK