Generationswechsel am Pferdehof Bösch vollzogen

Sohn Alexander Bösch übernimmt zusammen mit Mutter Birgit nun das Rankweiler Familienunternehmen.

Der Pferdehof Bösch im Reitweg in Rankweil gehört zu den schönsten Anlagen im Pferdesport auf Landesebene. Das traditionelle Familienunternehmen hat sich weit über die Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Vor Kurzem wurde am Reiterhof Bösch ein Generationswechsel vollzogen. Nach fast vier Jahrzehnten übergab Kurt Bösch (63) das Schmuckstück im Rankweiler Unterdorf in jüngere Hände an seinen Sohn Alexander Bösch (27).

Es beginnt eine neue Zeitrechnung im Haus Bösch. Mit dem Ruhestand von Kurt Bösch ist auch der Pferdehandel abgeschlossen und der Fokus liegt nun auf dem Einstellbetrieb. Der neue Geschäftsführer Alexander Bösch hat seine aktive Karriere im Springsport beendet und führt den großen Betrieb nun zusammen mit Mutter Birgit Bösch (52). Allerdings wird Alexander Bösch im Fahrsport, wo in früheren Jahren seine aktive erfolgreiche Laufbahn begonnen hat, neue Akzente setzen und vermehrt dort bei diversen stark besetzten Turnierbewerben im In- und Ausland an den Start gehen. In seiner aktiven Zeit im Springreiten hat Alexander Bösch großartige Triumphe gefeiert.

Neben den Handelspferden bildete der Neo-Geschäftsführer auch Nachwuchspferde aus und stellte diese auf Turnieren vor. Die Reitanlage gehört in der Gegenwart zu den größten des Landes und bietet für Fahr- und Reitsport die perfekte Infrastruktur. Schon mehrere Pferdesport-Highlights gingen in der Vergangenheit am Pferdehof Bösch in Rankweil über die Bühne. Im kommenden Jahr stehen die Landesmeisterschaften im Springreiten, Dressur und im Fahren in Rankweil im dichtgedrängten Terminkalender auf dem Programm.