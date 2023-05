Generalversammlung und emotionaler Abschied beim Krankenpflegeverein Hörbranz

Über 6000 Pflegestunden wurden in Hörbranz geleistet

Am 27.04.2023 hielt der Krankenpflegeverein Hörbranz seine Generalversammlung im Pfarrheim in Hörbranz ab. Obmann Dr. Benno Wagner und sein Vorstand konnten neben dem Pflegeteam und zahlreichen Mitgliedern des Krankenpflegevereins auch Bürgermeister Andreas Kresser von der Marktgemeinde Hörbranz, Mag. Angela Jäger vom Landesverband der Hauskrankenpflege Vorarlberg, Altbürgermeister und Ehrenbürger Severin Sigg, die Hörbranzer Gemeinderäte Mag. Katrin Flatz und Siegfried Biegger, Mag. Nicole Wolf-Vöhl vom Sozialzentrum Josefsheim sowie zahlreiche Interessierte begrüßen.

Zum Beginn hielt der Dipl. psychiatrische Gesundheits- und Krankenpfleger Thomas Monitzer-Dioso einen interessanten Vortrag über seine Tätigkeit im Bereich der ambulanten geronto-psychiatrischen Pflege im Leiblachtal. Im Anschluss konnten die rund 40 anwesenden Zuhörer Fragen zum Thema stellen.

Danach wurde von Obmann Dr. Benno Wagner die Generalversammlung 2023 offiziell eröffnet. Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt, das Protokoll der letzten JHV genehmigt und für die verstorbenen Mitglieder wurde eine Gedenkminute abgehalten. In seinem Bericht dankte Dr. Benno Wagner allen Mitarbeiter*Innen im Krankenpflegeverein Hörbranz für ihre herzliche und engagierte Arbeit. Bei den Pflegeinsätzen wurden im Jahr 2022 rund 150 Patienten betreut und begleitet. Durch diese Arbeit wird die Pflege daheim umfassend erleichtert und viele Menschen können länger in den eigenen vier Wänden bleiben. Dank für die ausgezeichnete und übergreifende Zusammenarbeit richtete der Obmann auch an die Marktgemeinde Hörbranz, an die Connexia (Gesellschaft für Gesundheit und Pflege), an den Landesverband der Hauskrankenpflege Vorarlberg, an die anderen Krankenpflegevereine im Leiblachtal, an die Vorarlberger Landesregierung sowie an das Sozialzentrum Josefsheim. Als Ziele für 2023 nannte der Langzeitobmann weiterhin die engagierte und erfolgreiche Arbeit des Krankenpflegeteams, die Transparenz der Leistungen und der Erhalt der ausgeglichenen Finanzen.

Pflegeleiterin Anita Wittwer konnte über viele positive Rückmeldungen im abgelaufenen Pflegejahr berichten. Es wurden über 6000 Einsätze im Ort geleistet. Ein immer größer werdender Teil der Arbeit ist die Organisation, Begleitung und Beratung in den verschiedensten Pflegefragen. Auch ist die Freude bei Pflegenden und Betreuten sehr groß, dass nach den Corona-Einschränkungen wieder ohne Maske miteinander gearbeitet und gepflegt werden kann. Endlich ist Mimik und Gesichtsausdruck wieder erkennbar, was gerade in so einem persönlichen Bereich zur Vertrauensgewinnung ausgesprochen wichtig ist. Neu im Pflegeteam wurde Birgit Schneider von Anita Wittwer herzlich willkommen geheißen. Als Schlusswort rief Wittwer unter dem Motto „Viele tragen viele“ noch dazu auf, sich rechtzeitig als Mitglied beim Krankenpflegeverein anzumelden. Nur mit der Solidarität von vielen Mitgliedern ist weiterhin ein so breites Pflegespektrum anzubieten.

Kassierin Martina Fink konnte ein ausgeglichenes Pflegedienstjahr mit einem kleinen Überschuss vorweisen und wurde mit dem ganzen Vorstand (Obmann Dr. Benno Wagner, Obmannstellvertreterin Monika Vögel, Schriftführer Hannes Mühlbacher, Kassierin Martina Fink, Beirätin Nicole Wolf-Vöhl, Geistlicher Konsulent Pfarrer Roland Trentinaglia) einstimmig entlastet.

Nach kurzer Diskussion wurde einstimmig beschlossen, den Mitgliedsbeitrag für 2023 nicht zu erhöhen und bei € 40.- zu belassen. Dann verkündete Obmann Dr. Benno Wagner, dass er, ein Jahr vor dem ordentlichen Wahltermin, mit dem heutigen Abend sein Amt zurücklegt. Als neuen Obmann schlug Dr. Wagner Thomas Gartner aus Hörbranz vor, der für ein Jahr als kooptierter Obmann den Verein führt und sich dann zur ordentlichen Wahl stellen wird. Thomas Gartner war an diesem Abend verhindert und konnte nicht an der Generalversammlung teilnehmen. Dr. Benno Wagner leitete den Hörbranzer Krankenpflegverein seit 2008 äußerst erfolgreich. Der Hörbranzer KPV wurde am 22. Oktober 1950 ins Leben gerufen, “um allen Kranken in seinem Wirkungsbereich durch ein gut ausgebildetes Krankenpflegepersonal die nötige Pflege zu verschaffen und die entsprechenden Gerätschaften zur Verfügung zu stellen”, wie der Vereinszweck in den Statuten festgelegt hat. Heute hat diese Einrichtung an Bedeutung gewonnen, wie die Nachfrage nach Pflegeleistungen zeigt. Das Ziel des Vereins hat sich seit der Gründung nicht geändert, nämlich so lange wie möglich die Pflege in häuslicher Umgebung durch ein ausgebildetes Krankenpflegepersonal anzubieten.

Mit seinem herzlichen und aufrichtigen Führungsstil war Benno Wagner über die vielen Jahre seiner Amtszeit die erste Ansprechperson und das bekannte des Gesicht des KPV-Hörbranz, der sich immer lösungsorientiert für alle eingesetzt hat. In seinem emotionalen Abschied dankte der scheidende Obmann den Wegbegleitern und Unterstützern in seiner Amtszeit. Auf Antrag des Vorstandes wurde Dr. Benno Wagner einstimmig zum Ehrenobmann des Krankenpflegeverein Hörbranz gewählt.

Beim Punkt Allfälliges gab es dann einiges zu berichten. In Zukunft wird Katrin Flatz neben Nicole Wolf-Vöhl das Vorstandsteam als Beirätin verstärken.

In den Schlussworten dankte Bürgermeister Andreas Kresser dem scheidenden Obmann für seinen Einsatz und sein Engagement. Auch den Mitarbeitern überbrachte er den Dank und die Anerkennung der Gemeinde.

Mag. Angela Jäger vom Landesverband der Hauskrankenpflege Vorarlberg dankte ebenfalls Obmann Dr. Benno Wagner und seinem Team für ihre Arbeit. Rund 60.000 Haushalte werden in Vorarlberg von den Krankenpflegevereinen betreut. Auch der Pflegebereich in Vorarlberg leidet unter dem Fachkräftemangel. Und das gerade in Zeiten, in denen der Hauskrankenpflege eine immer größer werdende Bedeutung zukommt. Ambulanz- und Betreuungsbetten sowie Pflegeplätze werden zusehends rarer und immer mehr Menschen möchten so lange als möglich zu Hause betreut werden. Für die Zukunft wünscht sich Frau Jäger, dass Wertschätzung und Respekt dem Pflegepersonal gegenüber wieder selbstverständlich werden.

Nach dem offiziellen Teil der Generalversammlung blieb noch ausreichend Zeit für Gespräche mit allen Anwesenden.