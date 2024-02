Generalprobe vor dem AHL-Viertelfinale für die Wälder

Nach dem Auswärtsspiel in Klobenstein kennt man bereits den Fahrplan für das Playoff. Die Wälder beginnen am Dienstag, den 05. März auswärts, ehe zwei Tage später das erste Heimspiel folgt. Die Zeller Eisbären versuchen genau diesen Start zu vermeiden und möchten in Dornbirn noch in letzter Sekunde die Top Vier erreichen und somit vor eigener Kulisse in das Viertelfinale starten. Neben der Schützenhilfe der Rittner Buam, sind die Pinzgauer aber auf eine weiter Sache angewiesen, sie müssen drei Punkte aus dem Messestadion entführen.