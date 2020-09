Generalprobe für EC Bregenzerwald gegen den Meister

Der Alps Hockey League Meister von 2019 und damit amtierende Titelträger aus Slowenien kommt beim letzten Vorbereitungsspiel ins Messestadion. Puckeinwurf für die Generalprobe ist am Samstag um 19:30 Uhr

Vergangene Woche sagte mit Lindau auch der zweite geplante Testspielgegner aus Deutschland wegen der aktuellen Situation ab. Somit war der EC Bregenzerwald erneut gezwungen, einen Ersatzgegner binnen weniger Tage aus dem Ärmel zu schütteln und wurde in Slowenien fündig. „Wir haben alle Mannschaften in der Liga angeschrieben, ob sie noch ein Testspiel für die Woche vor dem Meisterschaftsstart brauchen.“, erklärt General Manager Guntram Schedler. „Die Laibacher haben sofort zugesagt, wann immer wir auch Eiszeit haben. Damit haben wir einen sehr attraktiven, starken Gegner und eigentlich idealen Ersatz gefunden.“ Bevor die letzte Meisterschaft im Frühjahr vorzeitig abgebrochen werden musste, waren die Drachen auf dem besten Wege ihren Meistertitel von 2019 erfolgreich zu verteidigen. Gerade einmal 3 Spiele im Grunddurchgang blieb man ohne Punkte und kassierte die wenigsten Gegentreffer von allen Mannschaften.

Wer das Geschehen weiterhin vor Ort ansehen will, kann sich vorab auf https://www.ecbregenzerwald.at/corona/ über den neuesten Stand der Bestimmungen und Vorgaben informieren. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert. Empfohlen wird auch eine Voranmeldung per Mail an mail@ecbregenzerwald.at bis Morgen um 12 Uhr, um Verzögerungen bei der Registrierung vorzubeugen. Besonders in der letzten halben Stunde vor dem Spiel wird mit einem größeren Andrang gerechnet, daher ist ein früheres Erscheinen ebenfalls ratsam.