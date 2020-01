Genaues Arbeiten und Technik fasziniert

Vandans - Bastian Vallaster macht eine Metalltechnikerlehre bei illwerke vkw.

Die Entscheidung eine Lehre bei illwerke vkw zu machen, ist Bastian Vallaster letzlich leicht gefallen. Immerhin hat schon sein Vater beim Energieunternehmen seine Ausbildung gemacht und das Unternehmen sei für die sehr gute Ausbildung bekannt. Zudem gebe es viele Leistungen des Unternehmens. Letztlich hätten ihm andere Lehrbetriebe, die er ebenfalls angeschaut hat, nicht so gut gefallen. Vallaster ist derzeit im zweiten Lehrjahr as Metalltechniker. Sein Aufgabenbereich umfasst CNC-Maschinen, Drehen, Fräsen, Schweißen, Schleifen, CAD-Zeichnen und Konstruieren sowie die Reparatur. „Es geht bei dieser Lehre um das sehr genaue fertigen und reparieren von Maschinenteilen“, bringt es der Bartholmäberger auf den Punkt. Dieses genaue Arbeiten ist es auch, was Vallaster, neben der Arbeit im Team, am Beruf besonders gut gefällt. Apropos Team - seinen Lehrlingskollegen streut der junge Montafoner Rosen - der Zusammenhalt sei sehr gut und auch privat unternehmen die Lehrlinge einiges miteinander, erzählt er.