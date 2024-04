Gemeinschaftskonzert: „Jugendchor Calypso und Tiroler Landeskinderchor“

Am Samstag, den 27. April, laden der Jugendchor Calypso aus Götzis und der Tiroler Landeskinderchor um 16 Uhr zu einem besonderen musikalischen Leckerbissen in die Pfarrkirche Altach ein.

Unter der Leitung von Anne Mayer Weiß und Thomas Waldner werden die beiden Chöre in der Pfarrkirche unter dem Titel „Wild West at its best“ ein abwechslungsreiches Programm präsentieren.