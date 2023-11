Gemeinschaftskonzert eroberte die Herzen

Ein begeisterndes Gemeinschaftskonzert im Rhythmus der Filmmusik fand vergangene Woche in der Rheinblickhalle in Gaissau statt.

In einer Atmosphäre voller Musik und Gemeinschaftsgeist veranstalteten die ‘klingenden Vereine’ des Dorfes – Musikverein, Kirchenchor und Männergesangverein – am vergangenen Samstag ein beeindruckendes Konzert unter dem Motto „Filmmusik“. Im Mittelpunkt des Geschehens standen die Obleute Christoph Lutz, Bernadette Bonetti und Markus Bohle, die in der bis auf den letzten Platz besetzten Rheinblickhalle die Hälfte der Dorfbevölkerung willkommen hießen. Das Konzert stand ganz im Zeichen eines guten Zwecks: Der Reinerlös kommt der Vorarlberger Kinderhilfsorganisation „Stunde des Herzens“ zugute.