Gemeinschaft wieder spüren können

Buch. Nach der Bischofsvisitation rüstet sich die Pfarre auf die Wahlen im Frühjahr.

Kürzlich stattete Landesbischof Benno Elbs dem Pfarrverband Wolfurt-Kennelbach-Buch einen Besuch ab. Für die bischöfliche Visite am Samstag und Sonntag war der Terminkalender eng gefasst, sodass die Bucher den sonntäglichen Gottesdienst in der Berggemeinde gleich auf 8 Uhr anberaumten. Unter Mitwirkung eines Bläserensembles des örtlichen Musikvereins zelebrierte der Diözesanbischof die Messe im Beisein der Co-Zelebranten, darunter Marius Dumea (Bucher Seelsorger), Pfarrer Herbert Böhler und Diakon Rikard Toplek . Coronabedingt mussten die Feierlichkeiten kleiner ausfallen, dennoch konnten doch etliche Gottesdienstbesucherinnen und Besucher mit dem Bischof von Feldkirch bei der Agape auf Tuchfühlung gehen. „Die Visite war ein Ereignis, wo das Miteinander wieder stärker präsent war“, resümiert Pfarrgemeinderatsvorsitzender Andreas Eberle .

Wie auch in allen anderen Lebensbereichen blieb die Kirche von der Pandemie nicht verschont. In der ersten Phase 2020 waren die Pforten der Pfarrkirche sogar geschlossen. Nachfolgend konnte die Feste im Jahreskreis nur mit Einschränkungen und in ausgedünnter Form über die Bühne gehen. „Das damals geschaffene Angebot der Liveübertragung unserer Gottesdienste war ein gutes Mittel zum Zweck, kann aber die lebendige Gemeinschaft nicht ersetzen“, so Eberle.