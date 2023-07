Gemeinsames Singen zur Freude aller

Der Bildsteiner Kinderchor präsentierte zum Jahresabschluss Lustiges und Tierisches.

Erste Bühnenerfahrung sammelten dir rund 30 Mädchen und Burschen im Alter von vier bis elf Jahren anlässlich des Abschlusskonzertes des Bildsteiner Kinderchores unter der Leitung der Sopranistin Birgit Giselbrecht-Plankel sowie ihrer Assistentin Maren Burger-Kloser. Gekommen waren in die Aula der Volksschule neben den stolzen Eltern der Nachwuchssängerinnen und –sänger auch Großeltern sowie Freunde und Bekannte, die gleich zu Beginn zum Mitsingen und Mitklatschen eingeladen wurden. Begüßt wurden die Zuhörerinnen und Zuhörer nämlich mit dem „Wälderbähnle“, das von Jungmusikant Linus Bechter auf der „Steirischen“ angestimmt wurde.

Dass Singen gut tut und Balsam für die Seele ist sowie das Selbstbewusstsein fördert, war an den strahlenden Gesichtern der kleinen Musikbegeisterten erkennbar. Für die Chorleiterin steht außer Frage, dass „neben dem Schulen von Stimme, Gehör oder Rhythmusgefühl an erster Stelle die Freude am gemeinsamen Singen steht.“ Übrigens: Im Herbst wird wieder geprobt.