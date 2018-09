Gemeinsames „Schaffen“ im Blick

Buch. Musikverein würdigte hunderte Helfer mit einem Danke - Abend.

Das große musikalische Projekt vom Sommer war am vergangenen Samstag wieder in aller Munde. Als Danke zum bravourös gemeisterten „Wälder Bezirksmusikfest“ ließ der Veranstalter hunderte Engagierte hochleben. „Ohne die Identifikation zu Sache und den enormen Zusammenhalt wäre das Ganze nicht bewältigbar gewesen“, brachte Dominik Steurer als sichtlich stolzer Obmann auf den Punkt. Bereits zum dritten Mal wagten sich die Bucher an die Ausrichtung des über die Landesgrenzen hinaus bekannten Traditionsfestes. Vom 5. – 8. Juli avancierte die kleine Berggemeinde zur internationalen Musikbühne und lockte dabei über 15.000 Gäste zum mehrtägigen Jubiläumsakt inmitten des Dorfzentrums.

Beim Nachfest schwelgten die Akteure in Erinnerungen, unterstrichen ein eigens kreierter Videoclip samt den Fotos, bildhaft das gemeinsame Schaffen. Während das Kaufmann – Trio bodenständige Unterhaltung lieferte, legte der jubilierende Musikverein den Blick in die Nachbargemeinde. Denn in Alberschwende (somit wieder am Eingangstor zur Region) geht nächstes Jahr die 52. Auflage des Bregenzerwälder Bezirksmusikfestes über die Bühne. (MST)