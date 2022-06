Gemeinsam Tanzen, Singen, Reden und Köstlichkeiten genießen

Die 21- Auflage von Fest der Kulturen brachte am Rankweiler Marktplatz fünf verschiedene Kulturvereine in Gespräche.

RANKWEIL. „Es war noch niemals so wichtig als in dieser schweren Zeit sich auszutauschen, gemeinsam zu treffen und Gespräche zu führen. Das Miteinander muss bei den Menschen egal vom welchen Land wieder in den Vordergrund rücken“, sagt Landesrätin Martina Rüscher in ihrer Laudatio auf der Bühne am Rankweiler Marktplatz anlässlich der 21. Auflage von Fest der Kulturen. Trotz Tropenhitze wollten hunderte Menschen zusammen einige nette Stunden verbringen. Gemeinsam Tanzen, Singen, kulinarische Köstlichkeiten aus den verschiedensten Kulturen aus dem Ausland genießen und einfach Miteinander Gespräche in einer speziellen Atmosphäre führen lautete das Motto. So standen auch Aufführungen der fünf Kulturvereine aus Serbien, Bosnien- Herzegowina, Philippinen, Türkei und aus Österreich sowie von der Trachtengruppe Rankweil mit der Schuhplattlergruppe Zwischenwasser auf der Tagesordnung. Einige Kulturvereine aus anderen Ländern haben kurzfristig ihre Teilnahme in Rankweil abgesagt und so fand die Feier nur in abgespeckter Form statt. Moderator Fredy Willinger führte durch das abwechslungsreiche sechsstündige Programm. Erstmals unter der Organisation von Rathaus Rankweil Mitarbeiter Andreas Wally war es ein mehr als gelungenes Event und findet seit vielen Jahren im Terminkalender seine Berücksichtigung. Die Pfadfindergruppe Rankweil spendete den Erlös vom Ausschank von Getränken zum wiederholten Male einem guten Zweck. Ein Pflichttermin war das alljährliche Treffen der Kulturvereine auch für Rankweil Gemeindeoberhaupt Katharina Wöss-Krall, Rankweil Alt-Vizebürgermeister Franz Abbrederis mit Gattin, die Rankweiler Gemeinderäte Helmut Jenny und Karin Reith, Landtagsabgeordneter Christoph Metzler, Josef Kräutler, AK-Vizepräsident Bernhard Heinzle, Närrisches Kleeblatt Obfrau Monika Dobler, Hobbymalerin Monika Gstach und für viele Rankweiler Bürger.VN-TK