Gemeinsam Stark – Leiblachtaler Feuerwehren füllen über 14 Tonnen Sand ab

Was wie ein sich wie ein Kindertraum für Erwachsene anhört, hatte bei den Leiblachtaler Feuerwehren einen ernsten Hintergrund.

Wenn Hochwasser oder Vermurungen drohen, sind Sandsäcke eine der schnellsten und einfachsten Sicherungsmethoden. Sofern die Sandsäcke in kürzester Zeit verfüg- und einsetzbar sind. Die richtig gelegten Sandsäcke, in ausreichender Zahl, können helfen Wasser und Muren abzuhalten und verhindern und mindern so großen Schaden.