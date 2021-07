„Gemeinsam können wir es schaffen“

Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Ludesch-Oberland stellen Klimaschutzprojekte vor

Der Saal füllt sich. Alle Klassen der Mittelschule und ihre Lehrpersonen nehmen an der zweiten Hybridveranstaltung teil. Eltern und eine Mitarbeiterin des Instituts für Geografie “makingAchange” der Uni Innsbruck sind digital dazu geschalten. Nacheinander stellen fünf Gruppen und zwei einzelne Schüler ihre Projekte und Ergebnisse vor. Eine erstaunliche Vielfalt: Es geht um sanften Tourismus im Großen Walsertal, erneuerbare Energie, Vermeidung von Plastik, sparsamen Umgang mit Wasser und Strom, Reduzierung des Fleischkonsum, geringen Milchpreis für Bauern, regionales Einkaufen und um die Frage, wie viele Schüler mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule kommen (59 Prozent). Ein Schüler, Liam , berichtete von seinem Selbstversuch, sich vegetarisch zu ernähren.

Zu Recht erhielten die Schülerinnen und Schüler für ihre Arbeiten großes Lob und Anerkennung. Es ist eine besondere Leistung, ihre Projektthemen vor so vielen Zuschauern zu präsentieren und den Fragen Rede und Antwort zu stehen. Großen Beifall erhielt auch Laurin Brandt, der an seiner Schule das umsetzen kann, was ihm am Herzen liegt: Schüler ihre eigenen Lernprozesse aktiv gestalten und im fächerübergreifender Projektunterricht ein Thema aus unterschiedlichen Disziplinen betrachten lassen. „Das führt zu einem tiefergehenden Verständnis, zu einem aktiven Empfang von Wissen.“ BRA