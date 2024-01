Gemeinsam in Bregenz Fasching feiern

Faschingsgilde aus dem Leiblachtal beim Zivilinvalidenball in Bregenz

Am Samstag den 20.01.2024 wurde im Gasthaus Lamm in Bregenz der Zivilinvalidenball des Landesverbands des Österreichischen Zivilinvalidenverbandes gefeiert. Fast schon traditionell stattete dem Ball das amtierende Prinzenpaar aus Hörbranz, Prinzessin Desiree, Prinz Florian, Infantinnen Raphaela und Franziska, ihr Seerosengefolge, die Hörbranzer Raubritter, die Kindergarde Hörbranz und die Leiblachtaler Schalmeien einen offiziellen Besuch ab. Die große Faschingsgilde wurde herzlich von Karin Stöckler, der Landespräsidentin des ÖZIV Vorarlberg, und den vielen Ballgästen empfangen. Die Prinzenshow wurde aufgeführt und die begehrten Prinzenorden wurden verliehen. Dabei wurde in diesem Jahr ein Orden an Karin Stöckler überreicht und fünf weitere der limitierten Auszeichnungen wurden unter den Gästen verlost. Die Kindergarde Hörbranz, der Stolz der Faschingsgilde präsentierte seinen Gardetanz und erntete dafür begeisterten Applaus. Anschließend spielten die Leiblachtaler Schalmeien, die verlässlichen Begleiter des Prinzenpaares, mit ihren besonderen Instrumenten und brachten Faschingsstimmung in den Saal. Ebenfalls treue Besucher des Zivilinvalidenballes sind die Kehlegger Schalmeien. Auch bei der Faschingsgruppe aus Dornbirn ist der Termin im Kalender rot angestrichen und mit ihren Schalmeienklängen und den auffallenden Kostümen sorgen sie für Abwechslung. Nach den offiziellen Auftritten wurde zusammen gefeiert, gelacht und getanzt. Die gelungene Veranstaltung, heuer im Gasthaus Lamm in Bregenz, dass sich bestens präsentierte, hat wieder einmal gezeigt, dass auch im Fasching alle miteinander feiern, spaß haben und Zeit gemeinsam verbringen können.