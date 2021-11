Gemeinsam Gottesdienst zu Hause feiern

Start in die Adventszeit

Unter diesem link https://www.youtube.com/channel/UCCpgDB7zkL1jNKdhvw6E17w können am 28.11. + 5.12. + 12.12. alle mitfeiern. (Beginn: jeweils 10 Uhr)

Besonderes „Highlight“: Am Sonntag, den 12.12.2021 wird der Streaminggottesdienst vom „Möggerer Viergesang“ musikalisch mitgestaltet.

So wird auch der 1. Adventssonntag, 28.11.2021, schon via Youtube gestreamt und man kann gemeinsam in eine hoffentlich besinnliche Vorweihnachtszeit starten.