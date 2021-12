Gemeinsam für Kinder: 11er unterstützt das Vorarlberger Kinderdorf

Besonders in herausfordernden Zeiten sind soziale Hilfe und Zusammenhalt wichtig. Beim Vorarlberger Familienunternehmen 11er wird das Engagement für Kinder und Familien groß geschrieben. Dieses Jahr zu Weihnachten unterstützt 11er das Vorarlberger Kinderdorf mit einer Spende.

Der Glaube an Kinder ist gleichzeitig der Glaube an die Zukunft. 11er ist langjähriger Partner des Vorarlberger Kinderdorfes und unterstützt die Arbeit und Projekte jährlich mit einer Kinderdorf-Patenschaft. Als Familienunternehmen ist es für 11er selbstverständlich, Kindern und deren Familien in schwierigen Zeiten unter die Arme zu greifen und ihnen eine Perspektive zu bieten. "Helfen ist jetzt wichtiger denn je. Denn nicht nur die Pandemie hat in vielen Familien und vor allem bei Kindern ihre Spuren hinterlassen", betont 11er-Geschäftsführer Thomas Schwarz bei der Spendenübergabe an Karin Mäser vom Vorarlberger Kinderdorf.