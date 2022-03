Gemeinsam für ein sauberes Seeufer

Strandbereich an der Hörbranzer Liegewiese von störendem Unrat befreit

Am Freitag den 04.03.2022 wurde in der vom Hörbranzer Umweltausschuss initiierten „Aktion Seeufer“ der Strandbereich und Wasserzugang an der Hörbranzer Liegewiese/Schmelzwiese von Beton- und Teerablagerungen befreit. Vor Jahrzehnten wurde der Grünbereich dort mit Beton- und Teerplatten befestigt und mit Erde abgedeckt. Jahrelang schlugen die Wellen des Bodensees, manchmal leise plätschernd und manchmal laut tosend, unermüdlich an den Strand. Dabei wurde die lose Erde und der Humusboden abgelöst und teilweise mit in den See gespült. Jetzt beim niedrigen Wasserstand des Bodensees wurden nun die großen Stücke ersichtlich. Bei Normalstand des Sees hat sich vermutlich schon der eine oder andere Badegast in diesem Bereich nach einem Schmerzhaften Anstoß über die unnatürlichen Unebenheiten geärgert. Um den Zugang zum und im Wasser wieder sicherer zu machen, trafen sich daher knapp 20 freiwillige und engagierte Helfer an der Liegewiese, um in ihrer Freizeit die schweren Platten und Stücke auszugraben und freizulegen. Mit Kübel, Schaufel und Pickel ausgerüstet wurde gemeinsam den ganzen Nachmittag für die Allgemeinheit gearbeitet. Unterstützt wurden die Umwelthelfer vom Bauhof Hörbranz, der mit großen Gerät angerückt war. Unzählige Kübel wurden mit Teer- und Betonbrocken gefüllt, auch die jüngste aktive Helferin war unermüdlich mit ihrem Sandkastenkübel unterwegs und sammelte Stücke ein. Die großen „Befestigungen“, die die Gewalten des Sees brechen und den Strandbereich befestigen sollten, mussten allerdings im Strandkies ausgegraben oder zumindest gelöst werden. Erst dann konnte der Bauhoftraktor unter die schweren Stücke fahren und mit seiner Schaufel auf den Anhänger laden. So wurden drei große Anhänger gefüllt und können über den Hörbranzer Bauhof der fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Mit ihrem schweißtreibenden Einsatz unterstützen die Helfer die Umwelt und trugen zur Sicherheit der Allgemeinheit bei.