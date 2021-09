Gemeinsam Ferienabschluss feiern!!

Ferienprogrammteam, Kinder, Jugendliche, Eltern, Verwandte und Freunde verabschieden die Ferienzeit

Am 11.09.2021, dem letzten Sommerferiensamstag im Jahr 2021, lud das Team des Leiblachtaler Ferienprogramms um Klaus Hüttl zum großen Ferienabschlussfest ins Hörbranzer Dorfzentrum. Gestartet wurde mit dem Seifenkistenrennen, bei dem sich die mutigen jungen Piloten in ihren meist selbstgebauten Rennfahrzeugen auf die Rennstrecke wagten. In zwei spannenden Durchgängen mit zahlreichen Zuschauern die die Rennfahrer anfeuerten, wurden die Sieger ermittelt. Dabei standen dann auch gleich zwei Brüder auf dem Treppchen, David Greissing konnte sich vor Simon Greissing und Colin Zuschlag den ersten Platz sichern. Beim anschließenden Charity-Race, bei dem sich Freiwillige gegen eine Spende für das Leiblachtaler Ferienprogramm eine Seifenkiste mieten und Rennfahrerfeeling erleben konnten, wurden über 300.- Euro gesammelt. Hier stand wieder ein Greissing an der Spitze. Mit Bestzeit wurde Mario vor Doris & Laura und Chiara & Laurin Erster. Neu in diesem Jahr wurde ein Fun-Race gestartet, alles was fahrbar war konnte dabei teilnehmen. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt und so waren einige wunderliche Gefährte auf der Lindauerstraße zu sehen. Auch diese Klasse wurde gewertet und hier setzte sich Rene vor Felix und Hannes durch und darf sich nun Fun-Race-Champion 2021 nennen. Bei der großen Preisverteilung wurden alle großen und kleinen mutigen Fahrerinnen und Fahrer geehrt und erhielten Medaillen und die erstplatzierten Pokale. Neben der Rennstrecke, die auch dieses Jahre wieder von der freiwilligen Feuerwehr Hörbranz gesperrt und nach Rennende vom Bauhofteam gereinigt wurde, war einiges am Dorfplatz los. Bei Autoscooter, Quadfahren, Torwandschießen, Ballwerfen und Hau den Lukas konnte man die Zeit vertreiben. Beim Kinderschminken wurden bunte Tattoos gezaubert. Die OJA (Offene Jugendarbeit Leiblachtal) war beim Kinderschminken und mit leckeren Süßigkeiten mit bei der Arbeit. Außerdem konnte man sich am Dorfplatz mit Getränken und Snacks stärken.