Gemeinsam die Natur entdecken

70 neue Junior Ranger im Naturpark Nagelfluhkette ausgezeichnet.

Krumbach. Viele Besucherinnen und Besucher waren der Einladung des Naturparks Nagelfluhkette zum Junior-Ranger- Fest 2018 in Krumbach gefolgt. Im Naturpark Nagelfluhkette werden jedes Jahr rund 70 Kinder zu Junior Rangern ausgebildet. Beim grenzüberschreitenden Abschlussfest wurden die diesjährig Ausgebildeten offiziell mit einer Urkunde und entsprechendem T-Shirt zum Junior Ranger ernannt. Der Bürgermeister von Krumbach, Egmont Schwärzler, ließ es sich nicht nehmen die neuen Ranger persönlich in seiner Gemeinde zu begrüßen und ihnen zu gratulieren. Den Gratulationen schloss sich auch Naturpark-Managerin Carina Niedermaier an. Die frischgebackenen Junior Ranger ließen sich natürlich gebührend feiern. Die Ortsfeuerwehr Krumbach sorgte für das leibliche Wohl, Erlebnisstationen ließen keine Langeweile aufkommen. Ob Steine schleifen, Bogenschießen oder Kerzen gießen, es war für alle Teilnehmer etwas dabei.