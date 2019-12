Adventslieder, Geschichten und Spenden für Familien in Not

Der Kneipp-Aktiv-Club Frastanz feierte eine besinnliche Adventsfeier und half wieder mal Familien in Not: 4.000 Euro wurde an die Aktion „Stunde des Herzens“ gespendet.

FRASTANZ Der Kneipp-Aktiv-Club Frastanz traf sich auch heuer im Gasthof Kreuz, um eine fröhliche und besinnliche Adventsfeier mit einer Spendenübergabe an die Aktion „Stunde des Herzens“ zu verbinden. Über die dringend benötigte Hilfe freuen sich unter anderem Vincent (3 Jahre), Leo (3 Jahre) und Sebastian (26 Jahre) sowie ihre Familien. Insgesamt wird vier Familien mit schwerkranken Kindern mit je 1.000 Euro geholfen.

Unermüdlicher Einsatz

Für die Stunde des Herzens bedankte sich Kerstin Bösch für die großzügige Spende. Obfrau Waltraud Hauser überreichte den Familien die Kuverts mit der Spendensumme. Derweil sammelten Margot Innfeld und Ilse Meyer auf dem Adventsbasar im Nebenraum mit herrlich warmen Wintersocken, Weihnachtsdekor, Engeln und mehr bereits Spenden für die kommende Aktion für die an Lymphdrüsenkrebs erkrankte Alexa aus Schlins.

Gedichte und Gesang

Mit Gitarre begleitet wurden gemeinsam Adventslieder wie „Leise rieselt der Schnee“ angestimmt. Besinnliche Adventsgeschichten trugen bei Kerzenschein im voll besetzten Nebensaal des Gasthof Kreuz Waltraud und Norbert Hauser sowie Alfons Marte vor.

Aktives Jahr zum 60er