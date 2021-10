Gemeine Hörbranz dankt seinen freiwilligen Coronatesthelfern

Erfolgsgeschichte „Hörbranz will testen!“

Als in der Coronakrise am 5. Februar 2021 der Aufruf „Hörbranz will testen! Wir suchen freiwillige Helfer!“ durch die sozialen Median verteilt wurden, rechnete noch niemand mit der riesigen Hilfsbereitschaft, die damit ausgelöst wurde. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Leiblachtalsaal in ein Corona-Testzentrum umgebaut und die Helferinnen und Helfer testeten die Bevölkerung des Leiblachtales. Über 110 freiwillige Personen, mit und ohne medizinischen Hintergrund, verwandelten die Leiblachtaler Corona-Teststraße in eine Corona-Testautobahn. Eine spontane Helferin meinte gleich am ersten Testabend „Es ist doch schön, wenn man Teil der Lösung ist und nicht Teil eines Problems“. Von Februar 2021 bis Juni 2021 konnten sich die Einwohner, vielfach auch kurzfristig, direkt im Ort, mit ausreichenden Parkplätzen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, testen lassen. Die Helferinnen und Helfer waren stets bemüht, die Warte- und Testzeit so kurz wie möglich zu halten, auch damit alle die Möglichkeit zu Testung nutzen konnten. Im Bedarfsfall konnten einige Male die Testzeiten flexibel von den freiwilligen Testerinnen und Testern ausgeweitet werden. Insgesamt wurden rund 1500 Teststunden im Leiblachtalsaal absolviert, dabei war entweder Dr. Trplan oder Dr. Fröis vor Ort. Am Spitzentesttag wurden an einem Abend rund 520 Testungen durchgeführt.