Gemeindezentrum und Pandemie: Wer wird Bürgermeister in Lech?

Gerhard Lucian und Stefan Muxel sprachen in "Vorarlberg LIVE" über ihren Ansporn für das Bürgermeisteramt in Lech und die hohen Coronazahlen in der Arlberggemeinde.

Am 6. Februar wählt Lech einen neuen Bürgermeister. Nachdem Stefan Jochum sein Amt im vergangenen Jahr überraschend niedergelegt hat, haben sich die Hotelliers Gerhard Lucian und Stefan Muxel zur Wahl gestellt.

Wie geht es mit dem Gemeindezentrum weiter?

Welche Strategie gibt es gegen die Corona-Pandemie?

Was machen Sie anders als Ihr Vorgänger?

Was schätzen Sie an Ihrem Konkurrenten?

Neben Gehard Lucian und Stefan Muxel waren auch Blackout-Experte Herbert Saurugg und Schauspielerin Laura Bilgeri zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Die gesamte Sendung

