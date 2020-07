Gemeindewahlen: Ab heute liegen Wählerverzeichnisse auf

Die Wählerverzeichnisse für die Gemeindewahlen liegen ab heute bis einschließlich Mittwoch, 29. Juli 2020 in den Gemeindeämtern zur öffentlichen Einsicht auf. Innerhalb dieser Frist besteht die Möglichkeit, Wählerverzeichnisse einzusehen und Berichtigungsanträge zu stellen.

Innerhalb der Einsichtsfrist können alle Einwohner der Gemeinde, die in der Wählerkartei eingetragen sind oder für sich das Wahlrecht in Anspruch nehmen, wegen ewaiger Korrekturen (Aufnahme vermeintlich Nichtwahlberechtiger oder Nichtaufnahme vermeintlich Wahlberechtigter) einen schriftlichen oder mündlichen Berichtigungsantrag bei der Gemeinde stellen.

Wahlberechtigte Personen

Wahlberechtigt bei den Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 13. September 2020 sind alle österreichischen StaatsbürgerInnen und nichtösterreichischen UnionsbürgerInnen, die spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, ihren Hauptwohnsitz am 29. Juni 2020 in einer Vorarlberger Gemeinde hatten sowie vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind.