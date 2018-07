Gemeindesekretärin verklagt Arbeitgeber

Die Gemeindesekretärin führt derzeit gegen die Oberländer Gemeinde, für die sie tätig ist, am Landesgericht Feldkirch zwei Arbeitsprozesse.

In jenem Prozess, in der sie Schmerzengeld verlangt, vereinbarten die Streitparteien in der gestrigen Verhandlung ein sogenanntes Ruhen. Das bedeutet, dass das von Richterin Anna-Maria Eberle-Mayer geleitete Verfahren nur dann weitergeführt wird, wenn das zumindest von einer der Streitparteien nach drei Monaten gewünscht wird.