Gemeindeinformation zur aktuellen Situation

Intensivierte Schutzmaßnahmen in Hörbranzer Gemeindeeinrichtungen

Auch in der Marktgemeinde Hörbranz hat sich die Situation rum um COVID-19 verschärft. Dabei haben die Gemeindeverantwortlichen alle Hände voll zu tun. So wurde zur Abklärung von Verdachtsfällen der örtliche Bauhof am vergangenen Montag für den Parteienverkehr geschlossen. Die Abfuhr von Altstoffen ist nach ärztlicher Konsultation zur Situation nun wieder wie gewohnt jeweils am Montag, von 16.30 – 18.30 Uhr und zusätzlich bis Ende November auch am Samstag, von 10 – 12 Uhr möglich. Betreffend der Auflagen ist die Mitarbeit der Bevölkerung erforderlich. „Es geht darum, Personal und Besucher gleichermaßen zu schützen“, bringt Bürgermeister Andreas Kresser auf den Punkt. Im gesamten Bauhofareal gilt jedenfalls die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie von Handschuhen. Bis auf Weiteres werden jeweils drei Fahrzeuge ins Areal zur Entsorgung zugelassen.