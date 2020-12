Gemeindeinformation zum Flächentest

Flächendeckende Testungen als Chance

Es ist unser aller Wunsch, möglichst rasch wieder einen überwiegend normalen Alltag zurück zu bekommen. Am zweiten Adventwochenende haben wir die Chance gemeinsam in einer groß angelegten Aktion gegen Corona vorzugehen. Vom 04. bis 06. Dezember 2020 finden wie bereits bekannt in Vorarlberg flächendeckende Testungen von jeweils 07.00 – 17.00 Uhr statt. Diese sind kostenlos und werden an 80 Stationen im ganzen Land angeboten. In Hörbranz steht der Leiblachtalsaal zur Testung zur Verfügung.